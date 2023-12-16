تشاد تعلن 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاصًا غير مرغوب فيهم.. تفاصيل

أعلنت تشاد، اليوم السبت، 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بالمغادرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء ذلك بسبب ما وصفتها بأنها "تصريحات خطيرة" لمسؤولين سودانيين اتهموها بالتدخل في الصراع في السودان.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي تشارك في جهود الوساطة بشأن الحرب في السودان، إنها حصلت على التزام من الأطراف المتحاربة بتنفيذ وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي يهدف إلى حل الصراع.

وذكر بيان للهيئة اأن الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وافق خلال محادثات يوم السبت في جيبوتي على عقد اجتماع فردي مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.