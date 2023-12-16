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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تصدر تحذيراً عاجلًا لمستخدمي ساعاتها الذكية Apple Watch

أبل تصدر تحذيراً
أبل تصدر تحذيراً عاجلًا لمستخدمي Apple Watch

حذرت شركة "Apple" أبل جميع مالكي ساعاتها الذكية Apple Watch من خطورة استخدام شاحن مزيف، كما شددت الشركة على أهمية الابتعاد عن أجهزة الشحن التي لم تقم الشركة بتصنيعها أو التي لا تحمل شهادة MFi من الشركة.    

 

وأوضحت شركة أبل أنه "إذا كنت تستخدم شاحنًا مزيفًا أو غير معتمد، فقد تواجه شحنًا بطيئًا، وتكرارًا للأصوات، وانخفاضًا في عمر البطارية". 

 

وشرحت الشركة في أحد مستندات الدعم المخصصة لمستخدميها أنه يمكن التأكد من ما إذا كان الشاحن الذي تقوم باستخدامه من الشركة أو أنه شاحن مزيف من خلال عدد من الطرق. 

 

ونصحت أبل أنه عند التحقق من الشركة المصنعة عبر الإنترنت لأي شاحن Apple Watch أصلي، فسوف تظهر شركة “Apple” على أنها الشركة المصنعة.

 

وأوضحت الشركة أنه يجب توصيل كابل شحن Apple Watch بجهاز Mac ، ثم  حدد اختيار قائمة Apple ثم إعدادات النظام، ثم انقر على عام في الشريط الجانبي. 


وانقر فوق "حول" الموجود على اليمين، ثم انقر فوق "تقرير النظام" و"USB". حدد شاحن الساعة وابحث عن اسم الشركة المصنعة. 

 

ولدى الشركات المصنعة الخارجية المعتمدة من شركة Apple لإنتاج وبيع شواحن الساعات "شارات" معينة على عبواتها مكتوب عليها "Made for Watch" مع شعار Apple قبل كلمة watch. 

 

ويجب البحث عن إحدى الشارات التالية الموجودة على عبوة شاحن Apple Watch التابع لجهة خارجية والذي اشتريته، وإذا لم تجد واحدة منها على العبوة، قم بإعادتها إلى المكان الذي اشتريتها منه. 

 

ويمكن النقر على هذا الرابط وفي الخانة الأولى اكتب ما إذا كنت تبحث باستخدام رقم طراز المنتج، أو العلامة التجارية، أو أو رمز UPC أو EAN الخاص بالمنتج . 

 

وفي الخانة الثانية اكتب رقم الطراز الفعلي أو العلامة التجارية أو رمز UPC/EAN، وانقر فوق زر البحث الأزرق وستظهر قائمة بشواحن Apple Watch المعتمدة، وإذا كان الشاحن الذي تستخدمه لشحن لساعة موجودًا في القائمة، فيمكنك الاستمرار في استخدامه. 

 

ولكي يكون الشاحن أصليًا، يجب أن يكون للشاحن أحد أرقام الطراز التالية المطبوعة على الكابل: : A1570 و A1598 و A1647 و A1714 وA1768 وA1923 و A2055 وA2056 و A2086 وA2255 وA2256 وA2257 وA2458 وA2515 و A2652 وA2879. 

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