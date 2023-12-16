مونديال الأندية| شاهد تعليق إنفانتينو بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على فوز النادي الأهلي على الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

وكتب انفانتينو عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي اكس "تهانينا"



وكان الأهلي قد أمطر شباك الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الدور ربع النهائي من المونديال.

وضرب الفريق الأحمر موعدًا مع فلومنينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل، في المربع الذهبي من كأس العالم للأندية.