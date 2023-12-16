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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حط تحتها مليون خط .. رسالة حادة لـ الزمالك بسبب زيزو

احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الاسبق، على العرض السعودى القادم لـ أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك.

وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه علي فيسبوك "فكرة ان كل يوم والتاني عرض لزيزو من الشباب السعودي طبيعي لان محدش طلع قفل الموضوع من الادارة ورفض رفض قاطع وهو مرفوض جماهيرياً وحط تحتها مليون خط.

واضاف "لو في اي تفكير من الادارة في بيع زيزو يبقي بيقلبو الطاولة علي نفسهم من البداية، الزمالك والاندية المصرية كلها محدش بيكسب من كرة القدم بما فيهم الاهلي الي حقق السنة الي فاتت ٥ بطولات وخسر مادياً بردو.

وتابع "دور ازاي تبني فرقة علي الركائز الي عندك مش كل موسم ينقص منك واحد او اتنين مهمين وبردو بتبيع لاعيبة ولاعيبة بتمشي وبتخسر مادياً فهي هي بردو وشكراً"

تغادر القاهرة في الثالثة عصر غد الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان  مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

 

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