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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته| الزمالك يعلن موقف زيزو من السفر مع الفريق إلى أنجولا

زيزو
زيزو

أعلن نادى الزمالك عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم من رحلة أنجولا لمباراة ساجرادا.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يقرر سفر زيزو مع بعثة الفريق إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا، رغم إصابته".

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

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