السيطرة على حريق بشقة سكنية في المنصورة .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية مساء اليوم من السيطرة على حريق شب بشقه سكنية ببرج الصفطاوى بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من سكان عمارة الصفطاوى بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة بنشوب حريق فى الدور السابع بالعمارة .



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العمارة عبارة عن ارضى وستة ادوار علويه وان الحريق شب بالدور الاخير .

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين أن السبب اشتعال دفاية ولا يوجد خسائر في الأرواح أو إصابات .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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