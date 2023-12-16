عروض خليجية بالجملة تنهال على رأس نجوم الأهلي .. تفاصيل

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن عروض الاحتراف بدأت تتهافت من بعض الأندية السعودية على نجوم النادي الأهلي على صعيد الدفاع و حراسة المرمى وأيضا الهجوم .

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "عروض الأندية السعودية تتهافت علي لاعبي الأهلي، وبالأخص ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي، والأهلي يرفض كل هذه المواضيع ويطلب التركيز من اللاعبين ونسيان مباراة اتحاد جدة".

وحقق النادي الأهلي الفوز على حساب نادي اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، وسجل ثلاثية المارد الأحمر علي معلول من ركلة جزاء، وحسين الشحات، وأخيرا إمام عاشور.