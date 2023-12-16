وزير البترول الأسبق: تحريك الأسعار في أضيق الحدود.. وترشيد الاستهلاك الحل

علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على قرار البدء في تحرير سعر سوق الغاز الطبيعي وطرحه للقطاع الخاص.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "الدولة المصرية حريصة على المواطن المصري ولا تحرك أسعار المنتجات البترولية إلا في أضيق الحدود".

وأضاف: "لابد من ترشيد الاستهلاك والذي يمكن عنه عدم استيراد الغاز من الخارج.. الغاز الطبيعي سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى ولكن قانون هيئة البترول كان يحظر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول".

وأشار إلى أن الغاز المثال أسعاره تتراوح من 8 لـ10 دولار للمليون وحدة حرارية، موضحًا أن استيراد الغاز المثال من الخارج بهذا السعر قد يكون صعب على بعض الصناعات، إلا إذا كان سيأتي عن طريق الأنبوب وهناك احتمال لمد أنبوب مع قبرص الفترة المقبلة.