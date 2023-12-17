مصرع 61 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عن مصرع 61 مهاجرا بينهم نساء وأطفال بعد غرق قارب يقلهم قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الضحايا غرقوا بعد حادث غرق قارب "مأساوي".

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الوطني التونسي اعتراض نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.

وحسب إحصاءات أرسلها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي إلى وكالة "فرانس برس"، فإنه على مدى أحد عشر شهرا، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022.