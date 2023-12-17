الاحتلال يستعر.. اعتقال طفل واستشهاد فلسطيني بسبب منع وصول الإسعاف له

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاحد، باستشهاد مصاب جراء منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس بطولكرم.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، قائلا إن :"قوات الاحتلال اعتقلت مصابا يبلغ من العمر 16 عاما نقلته طواقمنا من مكان القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهداف إسرائيلي لحي الجنينة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن أطقم الدفاع المدني انتشلت عدداً من الضحايا والمصابين من تحت ركام المنزل الذي تم استهدافه، مشيرةً إلى أن المدفعية الإسرائيلية جددت قصفها لعدة محاور شرق ووسط خان يونس.