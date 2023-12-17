يا ترى بنت ولا ولد؟ شام الذهبي تطرح سؤالًا للجمهور

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شام بإطلالة جذابة للغاية كشفت عن حملها، حيث ارتدت فستانا باللون البيبي بلو لتكشف عن جمالها وتسريحة شعر مميزة منسدلة علي ظهرها ونالت إعجاب الجمهور.

وعلقت شام علي الصورة قائلة: "ياترا بنت ولا ولد اكيد صولا عرفتكم".





وفي هذا الإطار، نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة مقطع فيديو لها برفقة والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .



وظهرت أصالة في الفيديو وهي تقبّل ابنتها شام أثناء جلسة تصوير.

وانتقد رواد السوشيال ميديا أصالة بسبب ظهورها بـ بطن ممتلئ.

وتنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنيتها الجديدة ما عرفتك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية.