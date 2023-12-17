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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. خضرة محمد خضر اكتشفها زوجها وقدمت أشهر المواويل

خضرة محمد خضر
خضرة محمد خضر

يوافق اليوم الأحد 17 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة خضرة محمد خضر، التي رحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1998، وقدمت عددا كبيرا من أغاني التراث الشعبي والمواويل المعروفة حتى الآن. 

 

خضرة محمد خضر وحياتها

ولدت خضرة محمد خضر، في كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ولها دورها الكبير في الحفاظ على الهوية وتراث الفن الشعبي المصري ومثلت مصر في العديد من المحافل الدولية.

الفنانة الراحلة خضرة محمد خضر من أشهر فنانات الغناء الفلكلورى الشعبي المصري ولها العديد من الأعمال الشعبية في مجال المسرح والإذاعة والتليفزيون والحفلات. 

 

مشوار خضرة محمد خضر

اكتشفها وتزوجها رائد الفن الشعبي الكبير زكريا الحجاوي جامع التراث الموسيقي الشعبي وغنت من مؤلفاته العديد من الملاحم الشعبية للإذاعة الى جانب تقديمها في الحفلات والسهرات فى السرادقات في الموالد والسهرات الرمضانية في جميع أنحاء مصر. 

 

أعمال خضرة محمد خضر

من أشهر أعمال خضرة محمد خضر: قصة أيوب المصري - ميتى أشوفك - نور النبي - قصة النبي يوسف - ابن عروس - ملحمة عمر بن الخطاب - ملحمة خلينا حبايب - يا ابو كف محني - يا حلاوة البنت المصرية - أهل السوق.. الى جانب العديد من المواويل الشعبية منها: عيان با طبيب - رد الجميل - ان خس مالك - الصبر أحسن وغيرها. 

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