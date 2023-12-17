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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في طوخ بالقليوبية

محطة المياه
محطة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية عن انقطاع المياه، اليوم الأحد، عن غرب السكة الحديد والمنطقة من شارع نجم بجوار مسجد العليمى حتى المزلقان بمدينة طوخ لمدة 6 ساعات وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا. 


وقالت الشركة أنه يأتي انقطاع المياه  بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ، منوهة أصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. 


وأوضحت الشركة أنه سيتم العمل بالمنطقة المذكورة والدفع بالفرق القنية، وسيتم العمل علي إعادة ضخ المياه من جديد في الشبكات فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وكذلك التأكد من صلاحية المياه للشرب وسلامتها علي المواطنين.

القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى غرب السكة الحديد مدينة طوخ انقطاع المياه

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