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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

«البترول القادم هو البيانات وتحليلها».. ملتقى المرأة الثقافي يناقش المستقبل التكنولوجي

صدى البلد

شهدت المدينة الشبابية بأسوان، صباح اليوم ، ثانى لقاءات البرنامج التدريبي "استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتستضيف به 129‪ فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

في حديثها أوضحت "د. مني طمان" -محاضر واستشاري في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي،ان البترول القادم هى البيانات وتحليلها لافتة إلى  أن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة للإنسان عن طريق تخزين البيانات التي ينتج عنها معلومات، ثم يقوم بأخذ القرار وتنفيذه، مثل المهارات العقلية للإنسان، ولكنه يتميز بقدرته على عدم النسيان، وتحمله لعدد كبير هائل جدا في تخزين البيانات، وأنه بمثابة البترول القادم للدول. 

وأضافت أن بداية ظهور الذكاء الاصطناعي كان بفترة جائحة كورونا فأصبحت جميع المعاملات عن طريق الأونلاين، وأن له الكثير من الاستخدامات في عدد من المجالات وهو المستقبل لريادة الأعمال، سواء منتج أدبي أو منتجات هاند ميد، فلابد من مواكبة سوق العمل والتطور التكنولوجي، كما تحدثت عن دور التحول الرقمي في ريادة الأعمال، واستخدامه في التسويق الإلكتروني، لانه يوفر وقتا كبيرا، ومجهودا أقل، وأرخص ماديا عن طريق استخدام المتجر الإلكتروني في البيع والشراء. 

وباستخدام الداتا شو قامت "طمان" بعرض بعض الفيديوهات المعبرة عن دور الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات، باستخدام الروبوت، كما قامت بتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام برنامج "canva" والتعرف على مميزاته وتوافر العديد من التصميمات المتنوعة والقوالب الجاهزة، كما يتوفر به تنفيذ تصميمات جديدة والتعلم عليها لاستخدامها في تصميم البوستر، اللوجو، وغيرها من المميزات، حيث يمكن إضافة أشكال وصور، وكتابة نصوص بأنواع كثيرة من خطوط اللغة العربية، وبه الكثير من المقترحات والمميزات المتعددة. 

من جانبها ناقشت د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، مع الفتيات المشروعات التسويقية وكيفية تنفيذها وما الأسباب التي تعوق تنفيذها، وتعددت الآراء بعدم توافر رأس المال، وعدم الإلمام بمهارة التسويق وكيفية دراسة السوق واحتياجاته، أو الخوف من المغامرة، وطالبتهم بضرورة التعلم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لما له أهمية كبيرة في مجال التسويق الإلكتروني. 

يشرف على فعاليات الملتقى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

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