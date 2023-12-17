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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة جذابة متميزة، مرتدية فستانا باللون الزيتي، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي أبرز جمال وجهها، وأسدلت خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وظهرت نسرين طافش مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري، منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار إجباري"، إضافة إلى أكثر أعمال في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة.

ويعد "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

الفنانة نسرين طافش دراما رمضان فيلم أخى فوق الشجرة كريم عبد العزيز نادى الرجال السرى

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