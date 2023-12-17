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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد مرتجي: فرحتنا بالتأهل منقوصة.. ومواجهة فلومينينسي تاريخية للجيل الحالي

خالد مرتجى والعامري
خالد مرتجى والعامري

وجه خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية ‏بالسعودية، التهنئة لجماهير الأهلي وكافة محبيه بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم ‏للأندية بالفوز الذي حققه الفريق على اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف في ربع نهائي البطولة ‏الذي أقيم أول أمس على ملعب الجوهرة المشعة.‏

وقال مرتجي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: فرحتنا منقوصة، كنا نأمل في وجود ‏العامري فاروق، نائب رئيس النادي معنا لتكون الفرحة مكتملة، ونسأل الله له الشفاء.‏

وواصل رئيس بعثة الأهلي حديثه: «أبارك للجماهير ورجال الفريق الذين يعلمون جيدًا قدر ‏وقيمة الأهلي، جميع اللاعبين كانوا رجالًا، وأريد هنا أن أختص اثنين سطرا تاريخًا وهما محمد الشناوي ‏حارس الفريق الذي نجح في التصدي لأكثر من ركلة جزاء في مونديال الأندية، وحسين ‏الشحات، الأكثر مشاركة في كأس العالم وهداف الجيل الحالي».

وأكد مرتجي أنه كرئيس للبعثة لمس منذ الوصول إلى السعودية حالة التركيز الشديدة ‏للاعبين والجهاز الفني وكافة منظومة فريق الكرة؛ من أجل إسعاد مصر بصفة عامة ‏وجماهير الأهلي بصفة خاصة، حيث تعمل المنظومة بأكملها داخل الأهلي من أجل رسم ‏الابتسامة على وجوههم.‏

وشدد رئيس بعثة الأهلي في السعودية على أن الأهلي لم يتمادى في الفرحة، وأنه سرعان ما تم إغلاق ‏ملف مباراة اتحاد جدة، وبدأ الفريق سريعا التركيز في مباراة فلومينينسي البرازيلي التي ‏تعد هامة في تاريخ الجيل الحالي للاعبين.‏

وأشار مرتجي إلى أنه في حال فوز الأهلي على فلومينينسي سيصل الفريق إلى نهائي ‏كأس العالم، وأن جميع أفراد البعثة لاعبين وجهازًا فنيًّا يعيشون حالة من التركيز الشديد ‏لتحقيق هذا الهدف ولإسعاد الجماهير الموجودة في كل مكان والداعمة للفريق.‏

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