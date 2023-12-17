وزير خارجية الاحتلال يرد على دعوة فرنسا لهدنة دائمة في غزة

قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، إن وقف إطلاق النار في غزة حاليا "سيكون خاطئا وسيخدم حماس".

جاء ذلك ردا على دعوة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال مؤتمر صحفي دار بينهما اليوم الأحد في تل أبيب.

وقالت وزيرة خارجية إن باريس تدعو إلى هدنة جديدة فورية ودائمة في غزة.

وشددت كولونا على أن "ما يحدث في غزة مقلق جدا لفرنسا في ظل مقتل عدد كبير من المدنيين يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة ونؤكد دعمنا لاسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأكدت أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك فرصة لتفادي الحربب ضد لبنان لكن سنتصرف في مواجهة أي تصعيد.

وأكد كوهين أنه "بإمكان فرنسا لعب دور كبير في تجنب الحرب مع لبنان".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك فرصة لتفادي الحربب ضد لبنان لكن سنتصرف في مواجهة أي تصعيد.

وأكد كوهين أنه "بإمكان فرنسا لعب دور كبير في تجنب الحرب مع لبنان".

جاءت زيارة كولونا بعد يوم واحد من إدانة باريس لضربة إسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية، مطالبة "بتسليط الضوء" على الظروف.

ومن المقرر أن تلتقي كولونا بعائلات الرهائن الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في غزة وتدعو إلى "هدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية.