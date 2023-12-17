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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي» ينظم دورة لأعضائه بالتعاون مع الأوقاف ديسمبر الجاري

عمرو الليثي
عمرو الليثي

يقيم اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي أكبر دورة تدريبية لأعضاء الاتحاد وكبار الإعلاميين ورؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون، والتي تأتي تحت عنوان "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية " ، والتي تقام بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة ، في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري ولمدة خمسة أيام، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية في القاهرة. 

دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية

وتقام فعاليات الدورة تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في إطار التعاون والتنسيق التام بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في الدورة ممثلون من هيئات الإذاعة والتلفزيون من ٥٧ دولة الأعضاء باتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة "نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي البرامج ورؤساء التلفزيونات والإذاعات ، من الدول العربية والإسلامية، ويحاضر بالدورة كبار أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية وكبار أساتذة وعلماء الشريعة والدين بوزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف، ومتخصصين في فنون الإعلام والإتصال التليفزيوني.

وأكد الدكتور عمرو الليثي ان هذه الدورة تأتى فى إطار الدورات التي يقيمها اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، لدعم أعضاء الاتحاد من "٥٧" دول عربية وإسلامية في أربع قارات، والذي يعتمد علي تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامي الجديد المنير والمستنير ، والذي يأتي استمرارًا للنهج مع إقامة الدورات السابقة.

وتهدف الدورة إلى مناقشة دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية ، والتغطية المهنية للأحداث بصدق دون المبالغة او الكذب او التهويل .

وأضاف بأن هذه الدورات تساهم بشكل كبير في زيادة التلاحم والتكامل بين أعضاء الدول الإسلامية ودعوتهم للحضور إلى مصر، والتي تحتضن كافة الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، وتوفير كل سبل التدريب في كافة المجالات .

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها أكاديميون متخصصون. 

وجدير بالذكر أن اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي  قد أقام سابقا الدورة التدريبية "الأولى، الثانية ، الثالثة ، الرابعة " في شهر سبتمبر الماضي ، وتنطلق الدورة في الثالث والعشرين وحتي الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

التعاون الاسلامي إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ترسيخ القيم الإنسانية

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