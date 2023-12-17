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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في اليوم الدولي لها.. «العربية لغة الشعر والفنون» في ندوة بمركز الشيخ زايد|صور

احتفال مركز الشيخ
احتفال مركز الشيخ زايد باليوم الدولي للغة العربية

احتفى مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، اليوم الأحد، باليوم العالمي للغة العربية، والذي حددته منظمة اليونيسكو غدًا، الاثنين 18 ديسمبر، تحت شعار «العربية لغة الشعر والفنون».

العربية لغة الشعر والفنون

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للوافدين وأمين عام المنظمة، وعدد من مسئولي ومعلمي وطلاب مركز زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، أعقبته تلاوة قرآنية للطالب ضياء البحر، من دولة الهند، ثم عرضان مسرحيان تحت عنوان “أنشودة اللام الشمسية والقمرية، ولغة الضاد”. 

واعظ بالأزهر: القرآن الكريم كان سببا رئيسيا في حفظ اللغة العربية

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ندوة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية

وتُعدّ اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.

ويتوزع متحدثو العربية بين المنطقة العربية والعديد من المناطق الأخرى المجاورة كتركيا وتشاد ومالي السنغال وإرتيريا، حيث إن للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة (لغة القرآن)، ولا تتم الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها.

كما أن العربية هي كذلك لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية، حيث كتب بها كثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى.

وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات، كما أنها أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.

وسادت العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى، من مثل: التركية والفارسية والكردية والأوردية والماليزية والإندونيسية والألبانية، وبعض اللغات الإفريقية مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات الأوروبية وبخاصةً المتوسطية منها من مثل الإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية.

وفضلًا عن ذلك، مثلت اللغة العربية كذلك حافزاً إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة.، كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي.

وفي إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات في الأمم المتحدة، اعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي — عُرفت سابقا باسم إدارة شؤون الإعلام — قرارًا عشية الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم بالاحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. 

وبناءً عليه، تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر لإنه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة 3190(د-28) المؤرخ 18 ديسمبر 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

والغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بتاريخ اللغة العربية وثقافاتها وتطورها بإعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة.

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العربية مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها اللغة العربية اليوم العالمي للغة العربية العربية لغة الشعر والفنون الأزهر

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