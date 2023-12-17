المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم يعلن عن وظيفة باحث أكاديمي في نظام للطاقة

أعلنت الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم عن وظيفة باحث أكاديمي في نظام الطاقة والمناخ والبيئة ضمن برنامج (PM)، مجموعة أبحاث إدارة التلوث.

وأوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا، على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن.

وسيعمل المرشح المختار بعقد بدوام جزئي من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-27/

وزارة التعليم العالى

كانت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن منح لمرحلة الدكتوراه مقدمة من دولة المجر.

وأشارت إلى أن المنح للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من التخصصات والمجالات الآتية: الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي، وكذا في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأوضحت أن شروط التقدم للمنح، تشمل ما يلي:

- أن يكون المرشح مصري الجنسية – معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لا يعملون كمعاوني أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام قبل 1/9/2024.

- ألا يكون مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراه.

- بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى:

الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية.

- بدل منحة شهرية (وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر).

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.

- تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) لطلاب الدكتوراه (التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23 /8 /2017، والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19 /11 /2017.

- يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو: www.stipendiumhungaricum.hu