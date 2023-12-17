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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بخطف صغير والتعدي عليه في الوراق

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة سائق لاتهامه بالتعدي على طفل لم يبلغ من العمر 12 عاما، بمنطقة الوراق، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير.

 

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم.

 

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كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ك . م. ف" 22 سنة، سائق، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمة خطف طفل والتعدى عليه بالوراق.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3481 لسنة 2023 الوراق، أن المتهم في يوم 11 مارس الماضي، خطف الطفل "ي. ح"، الذي لم يبلغ من العمر 12 عامًا، بالإكراه بأن انتنزعه عنوة إلى مكان خالٍ من الآدميين مستقلًّا دراجة توكتوك.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة، التعدى على الطفل بالقوة مستغلًّا صغر سنه وانعدام مقاومته، وتعدى عليه بالإكراه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خطف صغير الوراق محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة سائق النيابة العامة

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