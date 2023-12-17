أدار نهائي دوري الأبطال.. من هو حكم مباراة الأهلي وفلومينيسي بمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارشينياك لإدارة مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

يأتي هذا الاختيار بعد أن قاد مارشينياك نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، الذي فاز فيه منتخب الأرجنتين باللقب.

ويعتبر هذا الحكم ذو خبرة واسعة، حيث أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر، والذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي. من المتوقع أن تكون مباراة الأهلي وفلومينينسي مثيرة ومهمة في إطار البحث عن المتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستقام في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وستكون فرصة للأهلي لتحقيق الانتصار والوصول إلى المرحلة النهائية لهذه البطولة العالمية المهمة.