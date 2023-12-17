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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يوجه بتنفيذ حملات تفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بالمحافظات

وزير الزراعة
وزير الزراعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية مع القيام بحصر اعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين .


وقامت امس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه وذلك بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربيةورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات.


وتواصل وزير الزراعة مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش اليوم على مفارش البصل في محافظة الجيزة حيث أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار  وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستيراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في أسعارها.
وتم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل فى الأسواق وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية فى جميع المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والاسعار.

 
شارك في الحملة الدكتور ممدوح السباعي مدير صندوق الموزانة بوزارة الزراعة والمهندس عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس اسعد منادى وكيل وزارة الزراعة الزراعة بالجيزة واللواء خالد السيد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسعار السلع الاستراتيجية البصل

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