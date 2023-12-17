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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أمر بهدم شقته.. الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى

خطيب المسجد الأقصى
خطيب المسجد الأقصى

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال استدعت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مثل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، للتحقيق في المسكوبية بالقدس المحتلة.


وقال المحامي حمزة قطينة: إن الشيخ صبري يخضع للتحقيق بتهمة "التحريض" ولا يزال التحقيق متواصل معه منذ 4 ساعات في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية.


وكان الاحتلال قد اقتحم منزل الشيخ صبري في الثالث من الشهر الجاري، وقام بوضع امر هدم للشقة التي يسكن فيها في القدس المحتلة ولكامل العمارة التي يسكنها قرابة 100 مواطن.

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