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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خط أحمر.. نجم الزمالك يرفض بيع زيزو ويتمسك ببقائه مع الفريق

زيزو
زيزو

رفض تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قِبل بعض الاندية.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه علي فيسبوك "أحمد سيد زيزو خط أحمر مجرد التفكير في بيعه لحل الأزمة المالية مرفوض"

تغادر القاهرة في الثالثة عصر غد الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان  مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأربعاء المقبل.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

 

 

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