‏الخميس والجمعة.. محمود العسيلي يفتح خزائن أسراره في "حبر سرى"

يحل الفنان محمود العسيلى ضيفا على برنامج “حبر سرى” الذى تقدمه ‏الإعلامية اسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس يومي الخميس والجمعة المقبلين.

‏ومن المقرر أن يكشف العسيلى في الحلقة عن أبرز المحطات في حياته الفنية والشخصية.

يذكر ان الفنان محمود العسيلي هنأ زوجته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك العسيلي عدة صور جديدة لهما، معلقاً: "كل سنة وانتي طيبة يا ouou .. يا مراتي اللي زي القمر و فنفس الوقت ب ١٠٠ رجل .. باتفرج عليكي و باشوف اد ايه انتي مصدر الهام لكل اللي حوليك و خصوصا انا ..علمتيني درس مهم جدا في الحياة .. ان الست القوية هي اكتر واحده تستحق ان هي تنبسط و تتدلع .. يا رب دايما تبسطيني و ابسطك و تدلعيني و ادلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا، باحبك يا ام حسن".

من ناحية اخرى شاركت أمينة زوجة محمود العسيلى ، جمهورها بصور جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام وهو ما أثار الجدل حولها.

وتألقت زوجة محمود العسيلى، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس ملفته توب أسود من قماش التول الشفاف وبنطلون جينز ونسقت معهم حقيبة باللون الأخضر..

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من ألوان النود،وقامت بترك شعرها وهو ما تماشى مع اطلالتها