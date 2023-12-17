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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يعلن موعد انطلاق مونديال الأندية 2025

فيفا
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم  فيفا عن موعد انطلاق مونديال الأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا من كل القارات حول العالم.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "رسميًا - بمشاركة النادي الأهلي.. فيفا يعلن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي تقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريق في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الامريكية. 🏆⚽"

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تقام البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو بمشاركة 32 ناديًا من كل القارات حول العالم بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقيا، و4 من أسيا، و4 من أمريكا الشمالية، ونادٍ وحيد من أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

 

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