لدينا حظوظ.. تعليق مثير من كولر على مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

نشر أحمد حسن، تصريحات كولر مدرب الأهلي بشأن مباراة الفريق غدا ضد فلومينينسي البرازيلي.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي: مواجهة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الاتحاد، سنواجه فريقا رائعا ولكن لدينا حظوظ في التأهل للنهائي، البطولة بشكلها الحالي لن تتاح مستقبلا، ولاعبو الفريق سيقدمون أفضل أداء للانتصار" .

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فلومينيسي البرازيلي في مواجهة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جدة في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.