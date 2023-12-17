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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خروج مسلسل كريم فهمي من السباق الرمضاني 2024

كريم فهمي
كريم فهمي

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “220 يوم” بطولة كريم فهمي، عن خروج العمل من السباق الرمضاني 2024؛ بعد أن بدأ التحضير له منذ فترة.

نجوم مسلسل 220 يوم

يشارك في بطولة مسلسل "220 يوم" إلى جانب كريم فهمي، الفنانة صبا مبارك، والمسلسل من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

مسلسل حدث بالفعل

وتعرض  حاليا قناة "CBC"، حكاية جديدة من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي تحمل عنوان "قرض شخصي".

حكاية "قرض شخصي" تدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفلها مما يثير شكوك الزوج، الذي يقوم بدوره الفنان كريم فهمي، في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

ويقوم ببطولة حكاية “قرض شخصى” كريم فهمى وندى موسى ومحمود عبد الغنى وإخراج هشام الرشيدي. 

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -  كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

كريم فهمي

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