الدوري القطري.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز صعب على الدحيل

قاد النجم المصري حمدي فتحي، فريق الوكرة لقلب تأخره بهدفين الى انتصار بثلاثية على حساب مضيفه الدحيل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري القطري موسم 2023 /2024.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "حمدي فتحي يسجل هدفا ويقود فريقه الوكرة للفوز علي الدحيل بنتيجة 3-2 في الدوري القطري. ⚽👏🏻".

بذلك الفوز قفز الوكرة لوصافة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن السد صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند النقطة رقم 17 في المركز الخامس.