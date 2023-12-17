وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: حادث الشجاعية يعكس ثقافة جيش الاحتلال

قال حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن ما حدث في الشجاعية، بقتل جيش الاحتلال 3 أسرى إسرائيليين عزل بعد استسلامهم، هو الصورة الأبرز والتكثيف الحقيقي للمعارك الطويلة في غزة، والتي تشير إلى أن ثقافة الجندي الإسرائيلي مبنية على "اقتل ثم فكر".

وأضاف عصفور، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الحادث خدم القضية الفلسطينية إعلاميا أكثر من كل ما نشر عنها، هذه الحادثة تعكس فاشية الحكومة الإسرائيلية، حتى اليهود الإسرائيليون قالوا إن حكومة نتنياهو الحالية هي حكومة نازية.

حادث الشجاعية

وأوضح أن حادث الشجاعية أثبت أن النظام الحالي أكثر من فاشٍ، وعكس اهتزازا داخليا في الحكومة، وهذا الحادث له قيمة سياسية وكشفت أكذوبة ما حدث بعد 7 أكتوبر.