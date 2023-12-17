حسن حمدي في مران الأهلي لدعم اللاعبين قبل مواجهة فلومينينسي

حرص الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي السابق، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم، رفقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء فلومينينسي البرازيلي .



وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الكابتن حسن حمدي تواجد في المران الختامي للأهلي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي من أجل دعم ومؤازرة الفريق"



ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا، والمقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.