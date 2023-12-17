الأهلي في المونديال| كولر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة نظرية للاعبي الأهلي، قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الأحد على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على الحديث مع لاعبي الأهلي على الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا الإثنين، وكذلك أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في تلك المواجهة المهمة والصعبة بمونديال الأندية.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم، لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، التي تقام في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.