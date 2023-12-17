حظوظ الأهلي ليست جيدة.. مدافع الفرق يصدم الجماهير قبل مواجهة فلومينينسي

علق رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، على مواجهة الغد، أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال ربيعة، في تصريحات لوسائل الإعلام قبل المران الأخير، اليوم: "أشكر الفريق على المجهود الذي بذلوه في المباراة الماضية، ولكن هي صفحة وأغلقت".

حظوظ الأهلي ليست جيدة

وتابع: "سنبدأ في التركيز في مباراة فلومينينسي، حظوظنا ليست جيدة أمام الفرق البرازيلية، سنحاول تقديم كل ما لدينا، ونقرأ الفريق جيدًا، ونلعب بشكل يليق باسم النادي الأهلي".

ويخوض الأهلي مرانه الختامي، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا، والمقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.