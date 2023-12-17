السجن لتاجر مخدرات لحيازته "حشيش" وأسلحة نارية وطلقات

قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار عماد نجدى محمد وعضوية المستشارين يحيى محمد سامي، وجمال أحمد حته، وأمانة سر محمود شعبان العمدة بمعاقبة أحمد محمود حسين وشهرته " المنجد " من ذوى الخطورة الإجرامية بدائرة مركز بنى سويف ب40 سنة سجن وتغريمه 220 ألف جنيها ، لقيامه بالاتجار فى المخدرات وحيازته سلاح ألى وبندقية خرطوش وطلقات و"قطر حاد" يستخدم فى الاعتداء على المواطنين .



وبرأت المحكمة المتهم من تهمة تعاطى المخدارت التى كانت بحوزته وأزمته بالمصروفات الجنائية







وكانت المحكمة الجنائية ببنى سويف ، أكدت فى حكمها أنها عاقبت المتهم ، بالسجن المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه الف جنيه عن تهمتى الاتجار فى مخدرات عبارة عن " حشيش والميثامفيتامين" وحيازة أداة تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص "قاطع كثر" دون مسوغ قانونى.



كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد ،15 عاما وتغريمه 20 ألف جنيها ، لحيازته لبندقية الية وذخيرة لها 20 طلقة وحيازته بندقية خرطوش وحيازته ذخيرة لها 6 طلقات بدون مسوغ قانونى وامرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وبرات المحكمة المتهم فى نهاية حكمها من تهمة تعاطى المخدرات .



وكانت النيابة العامة ببنى سويف ، برئاسة المستشار خالد المتناوى ، المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، احالت المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له 6 تهما لانه فى يومى 16 و22 مايو 2023 تم القاء القبض عليه من قبل الاجهزة الامنية ببنى سويف ، فى مستشفى بنى سويف الجامعى ، عندما أصيب بطلق نارى فى قدمه اليمنى ، أثناء قيامه بتنظيف "سلاحه النارى غير المرخص "بندقية خرطوش " فى مقابر الشيخ على بمنطقة بياض العرب بمركز بنى سويف يوم 16 مايو الماضى ، وتم التحفظ عليه ، وبتفتيش منزله بإذن نيابة صادر ضد المتهم تبين أن بحوزته "مخدرات للتجارة فيها عبارة عن حشيش وميثافتامين ، وبندقتين اليه وخرطوش وطلقات لهما عبارة عن 26 طلية الية وخرطوش ومعه اداة اعتداء على المواطنين عبارة عن "قاطع كطر " غير مسوغ له بحملها .



وكشفت محكمة الجنايات ببنى سويف فى حيثيات حكمها انه استقر فى يقين المحكمة واطمئن وجدانها من خلال مطالعة اوراق تحقيقات النيابة العامة ، انه فى يوم 16 مايو الماضى وبناء على إخطار من مستشفى بنى سويف الجامعى ، وصول المتهم احمد محمود وشهرته المنجد ، مصاب بطلق نارى بقدمه اليمنى وقيام الرائد أحمد سمير معاون مباحث المركز بالانتقال الى المستشفى الجامعى وبسؤال المتهم عن كيفية حدوث اصابته اعترف بانه خلال تنظيفه لسلاح نارى بندقية خرطوش بمنطقة الشيخ على بقرية بياض العرب خرجت طلقة ادت الى إصابته ، وبتفتيش منزله عن طريق اذن من النيابة العامة عثر على سلاح الى وطلقات وقاطع كثر فى يوم 22 مايو وان التحريات اثبتت وجود حيازة للمخدرات دون مسوغ قانونى .

