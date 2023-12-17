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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولاية سودانية تعلن حظر التجول بسبب الظروف الأمنية

السودان
السودان

أصدر والي الولاية الشمالية في السودان، عابدين عوض الله، اليوم الأحد، قرارا بفرض حظر التجول بسبب الظروف الأمنية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”،  فإن أمر الطوارئ ينص علي حظر التجوال والمركبات بالولاية اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً وحتي الساعة الخامسة صباحا وتحظر كافة أنواع التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والمنتزهات اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً حتي الساعة الخامسة صباحا. 

وتابع القرار، أنه يحظر استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية الشمالية الا للقوات النظامية ويحظر إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها ويحظر إستخدام الدردقات داخل حدود الولاية ويمنع تظليل العربات الا العربات الدستورية ويمنع تشييد أي أكشاك أو رواكيب علي الطرق الرئيسية.

ويسري أمر الطوارئ داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية اعتبارا من اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ويستثني هذا الأمر الكوادر الصحية بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وعربات الإسعاف بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية والقوات النظامية وأعضاء الأجهزة العدلية وطوارئ الكهرباء والمياه بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وأصحاب المهن الحرة التي يتطلب عملها التحرك في ساعة الحظر.

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