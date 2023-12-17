الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

كشف ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أنه تم العثور على كميات بصل لا يمكن تخيلها، وأنه أبلغ وزير الزراعة بعدم وجود أزمة في الإنتاج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تزرع 250 ألف فدان، تنتج 3.3 مليون طن، استهلاك مصر منها 2.5 مليون طن.

وأكد ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار البصل؛ بسبب حجبها، رغبة في زيادة سعره إلى 60 و70 جنيهًا، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر لـ 31 تاجرًا محتكرين للبصل.

وأكمل حديثه موضحا أن مصر صدرت 350 ألف طن بصل خلال العام الحالي، ورئيس الوزراء وجه بعد ارتفاع الأسعار، بوقف التصدير لمدة 6 أشهر.

وأوضح أنه تم رصد 180 فدانا مستغلة لتشوين البصل وسط المنازل، لافتا إلى أن هذه القرى تشتري المحصول من المحافظات الأخرى، وتبدأ في تخزينه.

وأكد أن التجار عملوا على تعطيش السوق، الذي يحتاج 1000 طن يوميا؛ حيث كانوا يضخون 30 طنًا فقط، مشيرًا إلى أنه تم رصد 31 ألف طن و700 كيلو في مركزين فقط بالجيزة، محجوبين عن السوق.

وواصل أن سعر البصل الطبيعي المفروض يصل إلى المواطن بـ 20 جنيهًا، مؤكدًا أن البصل المحجوب عن الناس، بدأ يصيبه العفن، وخلال أيام لن يكون صالحا للاستهلاك.

واختتم ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أنه في حال عدم ضخ البصل في الأسواق خلال 10 أيام من تاريخه؛ سيتم مصادرته.

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب الأطنان التي تم ضبطها من البصل بعد حجب تداولها في الأسواق بمحافظة الجيزة، مشددا على أن ما يقوم به التجار واحتكارهم للسلع، أيا كان نوعها، بصل أو أرز أو سكر؛ هو متاجرة بقوت الشعب.

وأضاف أحمد موسي خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن جهاز حماية المستهلك وجه ضربة قوية لمحتكري البصل وضبط نحو 4 آلاف طن بصل في المنصورية بالجيزة، مشددا على أنه لا بد من محاسبة هؤلاء المستغلين.