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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للصلح بين الزوجين بسرعة .. كلمات تجعل الحياة هادئة وسعيدة

دعاء للصلح بين الزوجين
دعاء للصلح بين الزوجين

دعاء للصلح بين الزوجين بسرعة لعله من الأدعية التي يبحث عنه الكثير من المتزوجين، حيث يتعرض الزوجان إلى مشاكل زوجية وأسرية، نتيجة للكثير من الظروف الاجتماعية المختلفة، أو قد يعود السبب في بعض من الأحيان إلى دخول الشيطان بينهما، ما يؤثر على علاقتهما ببعضهما البعض، لذلك يجب التقرب إلى الله عز وجل، والدعاء له بالصلاح من كل من الزوجة والزوج، حتى يهديهما الله سبحانه وتعالى، ويبارك في حياتهما ويرزقهم الخير، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء للصلح بين الزوجين بسرعة

دعاء للصلح بين الزوجين بسرعة

اللهم ألف بيني وبين زوجي فيما يرضيك ووفقنا لما تحب وترضى. 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين أماما . 

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين زوجي ولا تفرق بيننا أبدًا، وكرره فى أوقات استجابة الدعاء كثيرًا. 

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دعاء التألف بين الزوجين 

يارب تسخر لي زوجي وتحنن قلبه عليّ

يارب تضع لي في قلبه مواضع الرحمة والمودة والالفة من عندك

اللهم جملني في عين زوجي وحببني الى قلبه واجعلني الزوجة الوحيده له اللهم دعوتك فاستجب لي..

اللهم أصلح بيني وبين زوجي واجمعنا في خير وعلى خير

واللهم اهدني لزوجي واهدِ زوجي لي واهدنا إليك يا أرحم الراحمين وارزقنا الذرية الصالحة

دعاء للصلح بين الزوجين بسرعة

«اللهم اجعل قلب زوجي معلقًا بحب الله وحب الرسول الكريم ثم أكرمني بحبه لي»

- «اللهم يسر أمرنا واصرف عنا كل شر»

- «اللهم قر عينه بي وقر عيني به»

- «اللهم حبب زوجي وأهله في وفي أهلي ووفقنا لما تحبه وترضاه».

- «اللهم سخرنا لبعضنا البعض».

- «اللهم جنب زوجي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واغفر ذنب زوجي وطهر قلبه واغفر ذنوبي».

- «اللهم أصلح بيننا ولا تجعل بأسنا فيما بيننا واجعل بأسك علي عدوك وعدونا».

- «اللهم افتح لي قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما».

- «اللهم استر عنه عيوبي واستر عني عيوبه، وأظهر له محاسني وأظهر لي محاسنه، وأرضني بما رزقتني وبارك لي فيه».

- «اللهم ألجم فاه بكلمة لا إله إلا الله، وأسكن غضبه بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم».

- «اللهم ارزقني حنان الزوج والولد، ومالا حلالا بلا عدد وقراءة القرآن إلى الأبد».

- «اللهم ألف بين قلبي وقلبه كما ألفت بين قلوب عبادك»

دعاء للصلح بين الزوجين مستجاب 

اللهم إني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعالِ الذي ملاْ الأركان.. اللهم اني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك..وأسألك بقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك..وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء.. أن تيسر لي جميع أموري لأنال مرادي… وتوفقني لما تحبه وترضاه..

اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم ياربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانك تباركت وتعاليت …

اللهم انى عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك , ناصيتي بيدك , ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك , أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحدا من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك , أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي , و نور بصرى , و جلاء حزني , و ذهاب همى..

اللهم وفق بيني وبين زوجي واجمع بيننا على خير ..اللهم اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين لي واسعدنا مع بعضنا واجمع بيننا على خير ..اللهم اجعلني لزوجي كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك كما تحب وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تحب .. اللهم اهدني واهدِ زوجي واجعلنا من اهل بيت صالحين..

اللهم أقر عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه.. اللهم أقر عيني بالذرية الصالحة التي تدخل السعاده الى قلوبنا وارزقنا برها.. واكرر الدعاء الى الله بأسمائه الحسنى التي تحمل معاني الرحمة والرأفة والود

* اللهم اني اسألك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني كل اموري مع زوجي مما يشوش خاطري ويسهر ناظري ..

اللهم الف بين قلبي وقلبه كما الفت بين قلوب عبادك .. اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى ..

اللهم زدني قرباً إليك..اللهم زدني قرباً إليك..اللهم زدني قرباً إليك..اللهم اجعلني من الصابرين..اللهم اجعلني من الشاكرين..اللهم اجعلني في عيني صغيرا.. وفي أعين الناس كبيرا…

اللهم اشف زوجي وعافه..اللهم اشرح صدره للإيمان..اللهم ارزقه الهداية..اللهم أره الحق حقاً وارزقه اتباعه..وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه..اللهم ابعد عنه رفقاء السوء..اللهم جنبه الفواحش و المعاصي..اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه…اللهم سخره لي وسخرني له..اللهم جمله في نظري وجملني في نظره..اللهم لا تفرق بيني وبينه..اللهم احفظه لي يا أرحم الراحمين..يا ذا الجلال والإكرام…اللهم آمين

اللهم اجعل بيننا من الموده والرحمة أفضلها ..وارزقنا الصبر والحلم أكمله ..واجعلنا على منابر من نور .. وأسعدني معه وبقربه ..في الدنيا وفي جنة السرور ..واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح ..وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم ..وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

دعاء التألف بين الزوجين أدعية تساعد على الهدوء بين الزوجين دعاء للصلح بين الزوجين مستجاب دعاء للصلح بين الزوجين بسرعة

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