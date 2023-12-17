رمضان عبد المعز: المؤمن يسعى دائما لنقاء قلبه وصفاء روحه وهذه وظيفة النبي

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه في أول القران بدأ ربنا الحديث عن المتقين في سورة البقرة وبعدها آيتين فقط للحديث عن الكافرين الذين ختم الله على قلوبهم ولهم عذاب عظيم كبير عند ربنا، ثم جاء الحديث عن المنافقين في 13 آية.

وأشار رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، إلى أن المؤمن يسعى دائما لنقاء قلبه وصفاء روحه وتزكية نفسه وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ".



وأوضح أن مشكلة الكافرين أن الله ختم على قلوبهم بينما مشكلة المنافقين أن في قلوبهم مرض فربنا زادهم مرض على مرضهم، مطالبا المؤمنين بتعلم كيفية تزكية النفس والحفاظ على القلوب من البغض والكراهية والشحناء.