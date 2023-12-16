رمضان عبد المعز: الناس من حيث الغضب أربعة أصناف

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أن الناس من حيث الغضب أربعة أصناف، سريع الغضب وسريع الفئ، والثاني بطئ الغضب وبطئ الفئ، فالاثنان طبيعيان، أما أصعب نوع يحذرنا منه الشرع الشريف، سريع الغضب بطئ الفئ، أما أفضل نوع هو بطئ الغضب وسريع الفئ.

وأوضح رمضا عب المعز خلا برنامج لعلهم يفقهون على دي إم سي: أنها نعمة كبيرة أن يطهر الله قلوبنا، فالذين يمتلكون القلب السليم، هم أكرم الناس وأفضهم وأسعدهم وأحب الناس لله سبحانه وتعالى.

وتابع أن القلب السليم متسامح، فيصفح ويغفر، مشددا على أن صاحب القلب السليم لا يغضب، ولو غضب يكون غضبه في حدود.