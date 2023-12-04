رمضان عبد المعز: لما تلاقي زوجتك متعصبة سيبلها البيت لغاية ما تهدى

ناشد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، كل زوج، بضرورة الانسحاب من البيت فورا وتركه لزوجته؛ عند نشوب مشكلة بينهما.

واوضح عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي": عند حدوث مشاجرة مع زوجتك؛ اطلع أنت بره بس دلوقتي، لغاية ما الدنيا تهدأ، فلما تلاقي زوجتك ثائرة؛ سيبها، لأن الجلوس قد يزيد المشكلة".

وأضاف عبد المعز، أن المرأة المصرية طيبة وحنونة، قائلا "الست طيبة خالص ولما بتهدأ ويذهب عنها الانفعال؛ تلاقي الدنيا زي الفل، وكتير من الستات العاقلة تقول يومين تلاتة وتروق، وتفضل تفكر مع نفسها وتجيب مميزات جوزها".

ونوه بأن كثيرا من الزوجات تكن صاحبة حق، حينما تقيم تحكيما بينها وبين زوجها في مشكلة زوجية، ولكنها في لحظة غضب رفعت صوتها على زوجها، مردفا: "رغم إن أساس المشكلة كان هو، ولكنها ماعرفتش تمسك نفسها وقت الغضب فضيعت حقها".

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الغضب مرض يتسبب في قطع العلاقات، ويجب التخلص منه بالاستعاذة بالله- سبحانه وتعالى-، موضحا أن الغضب من الشيطان، حيث يقوم بإلقاء جمرة منه فى نفس الإنسان فيوقد بها الغضب.

وأوضح الداعية الإسلامي، أنه يجب الاستعاذة بالله من الشيطان الذي يتسبب لنا في العديد من المشاكل، مستشهدا بقوله- تعالى-: "وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ".

وشدد على ضرورة أن نلجأ لله للتخلص من الغضب؛ عشان تذهب هذا الداء والمرض اللي اسمه الغضب اللي بيخرب البيوت ويقطع العلاقات".