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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الثالث .. جامعة بورسعيد تشارك في رالي مصر لريادة الأعمال

جامعة بورسعيد تشارك
جامعة بورسعيد تشارك للعام الثالث في رالي مصر لريادة الأعمال

شاركت جامعة بورسعيد بوفد نادي ريادة الأعمال في المعسكر التدريبي للإعداد لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القرية الذكية بالقاهرة في الفترة بين 14 الي 16 ديسمبر 2023.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقد تضمن وفد نادي ريادة الأعمال سبعة طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة : الهندسة والتربية النوعية والتجارة وتكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات تحت اشراف الدكتور محمد زين مدير نادى ريادة الأعمال بالجامعة . 

وقال مدير ريادة الأعمال في الجامعة، إن نادي ريادة الأعمال بجامعة بورسعيد يشارك للعام الثالث  في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال وقد شارك العام الماضي بعدد مشروعات وصل الي 267 مشروعا وقد تأهل منهم 4مشاريع فى تصفيات المرحلة الأولي ووصل مشروعين اثنين الي التصفيات النهائية بالمسابقة في العلمين ونأمل بمشاركة متميزة أيضا هذا العام حيث سيصل أربع فرق الى التصفيات النهائية .

اكدت الدكتور راوية رزق ان الجامعة تضم عناصر كثيرة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الحريصة دائما على التطور والابداع والعديد من أبنائها الطلاب أصحاب المهارات العلمية التي تظهر بشكل مشرف فى كل المناسبات والمسابقات التعليمية وبالأخص فى مجال ريادة الاعمال.

اكد رئيس الجامعة السعي الدائم في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال وإتاحة الفرصة لأبناء الجامعة من الطلاب ولا تدخر الجامعة اي  جهدا فى التطور على المستويين العلمي والثقافي الذي يساعد الطلاب بعد التخرج على التأقلم السريع مع سوق العمل وكذلك لمواكبة توجهات الدولة المصرية التي تولي اهمية كبيرة  الي مجال ريادة الاعمال .

نادي ريادة الأعمال ريادة الاعمال جامعة بورسعيد نادي ريادة الأعمال بجامعة بورسعيد الدكتور راوية رزق

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