أسامة كمال: إسرائيل تدهس القانون الدولي أسفل الدبابات في قطاع غزة

علق الإعلامي أسامة كمال، على ما تقوم به إسرائيل من جرائم، قائلا: إسرائيل تدهس القانون الدولي أسفل الدبابات في قطاع غزة وتمنع الجرحى الفلسطينيين من الحصول على العلاج حتى الموت.



أضاف “أسامة كمال” خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن إسرائيل تنتهك كل قوانين حقوق الإنسان ضد المدنيين في غزة ،فهي قتلت 92 صحفي وعاملا في مجال الاعلام من أجل أن يخفوا الحقيقية التي يحاول الاعلام العربي أن يكشف جزء منها عن العالم.



واسترسل: مشاهد العنف والقتل في غزة لا تحتاج إلى ترجمة، موجها حديه للعالم:" متتكلموش عن القانون الدولي والقيم..أوعوا تتكلموا عنهم".

