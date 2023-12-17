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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. إصابة عسكريين بسبب القصف الإسرائيلي في محيط دمشق

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على سوريا

أفادت قناة الإخبارية السورية، اليوم الأحد، أنه نتيجة للغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في محيط دمشق في سوريا، إصيب عسكريين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية في المنشآت.

وأعلنت وسائل الإعلام السورية الرسمية، اليوم الأحد، بوقوع هجوم إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال إعلام رسمي سوري: “غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق”.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل سوريين اثنين موالين لحزب الله بقصف إسرائيلي على محيط دمشق.

وقال المرصد السوري على موقعه الالكتروني إن اثنين سوريين من العاملين في حراسة أحد المزارع التابعة لحزب الله اللبناني، اُستشهدا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مساء أمس بــ 6 صواريخ مواقع في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي حيث تتواجد فيها مزارع و مقرات عسكرية للحزب.

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

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