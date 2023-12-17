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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

دمشق
دمشق

أفاد إعلام سوري رسمي، اليوم الأحد، بوقوع هجوم إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال إعلام رسمي سوري: “غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق”.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل سوريين اثنين موالين لحزب الله بقصف إسرائيلي على محيط دمشق.

وقال المرصد السوري على موقعه الالكتروني إن اثنين سوريين من العاملين في حراسة أحد المزارع التابعة لحزب الله اللبناني، اُستشهدا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مساء أمس بــ 6 صواريخ مواقع في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي حيث تتواجد فيها مزارع و مقرات عسكرية للحزب.

دمشق سوريا

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