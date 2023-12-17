لقاء مطول | الخطيب يجتمع بـ محمد الشناوي فى مران الأهلي

اجتمع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع محمد الشناوي قائد الفريق قبل انطلاق مران الفريق اليوم الختامي، استعدادًا لمواجهة فريق فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وظهر "الخطيب"، في مقر تدريبات النادي الأهلي فى اجتماع مع محمد الشناوي حارس الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا، والمقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.