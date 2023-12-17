عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى العودة في شمال غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء اليوم مستشفى العودة في تل الزعتر بعد أيام من حصارها وقصفها.

وعلى جانب آخر، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، إن جراحا يعمل لدى المنظمة أصيب داخل مستشفى العودة في شمال غزة برصاصة أطلقت من خارج المستشفى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها وفقا لشبكة CNN: "أفاد زملاؤنا بأن القناصة الإسرائيليليون يحيطون بالمستشفى ويطلقون النار على من بداخله".

وقال رينزو فريك، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، إن "التقارير الواردة من مستشفى العودة مروعة، ونحن قلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين في الداخل".

وأضاف أن مستشفى العودة يعمل "بطاقم طبي والعديد من المرضى في حالة خطيرة"، واصفا أي استهداف للعاملين في المجال الطبي بأنه "أمر مستهجن تمامًا وغير إنساني تمامًا".

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود، إلى أن اثنين من أطبائها كانا من بين 5 عاملين صحيين قتلوا في مستشفى العودة منذ 7 أكتوبر.