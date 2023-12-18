مفاجأة.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ نيللي كريم بمناسبة عيد ميلادها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نيللى كريم، حيث أنها من مواليد 18 من شهر ديسمبر عام 1974.

نبذة عن حياة نيللى كريم

ولدت نيللي محمد السيد عطا الله في مدينة الإسكندرية، مصر، لأب مصري من مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية وأم سوفيتية من روسيا.

وذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام حيث أنهت دراستها المدرسية هناك، ثم عادت مع عائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية و بدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.

بداية مشوارها الفني



وفي عام 1999 قدمت فوازير رمضان تحت اسم حلم ولا علم ، ومن بعدها تمكنت من لفت أنظار الجميع إلى موهبتها الفذة بين بنات جيلها، وهو الأمر الذي فتح لها أبواب المجد والمشاركة في العديد من الأفلام المتميزة، والتي كان أبرزها سحر العيون.



وتألقت أيضا فى العديد من المسلسلات التي شاركت بها والتي بدأت بعام 2000 مع مسلسل وجه القمر، مرورا بمسلسلات كثيرة مثل حديث الصباح والمساء، ذات، سجن النساء، تحت السيطرة، ب100 وش