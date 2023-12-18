سماع دوي انفجار.. حادث جديد في باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقريراً عن حادث في محيط باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت الهيئة البريطانية (UKMTO) إنها تلقت بلاغًا من سفينة حول انفجار محتمل وقع على سفينة في مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوبًا من مدينة المخا الساحلية في اليمن.

وصدرت تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي حادث غير عادي.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

وقال موقع "سيمفور" نقلا عن مسؤولين: "يناقش البنتاجون إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن"، وبحسب الموقع، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بقلق متزايد من أن "الحوثيين ورعاتهم في طهران يحاولون تعطيل التجارة البحرية العالمية".