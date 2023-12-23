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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

صدى البلد

 حدد العلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك) أكثر من 2000 زلزال وقع في جميع أنحاء كالديرا في السنوات الأخيرة، وتضاف مخاوفهم إلى العمل الأخير في كالديرا وما حولها، مما يشير إلى أن عدة أدلة تشير إلى ثوران وشيك.

مدينة في امريكا قادرة على سحقها بأكملها 

تقع البحيرة البركانية "لونج فالي كالديرا"  Long Valley Caldera في قلب ولاية كاليفورنيا وهي قوية بما يكفي لدفن مدينة لوس أنجلوس تحت أكثر من 3000 قدم من الرماد.

وتعتبر هي  واحدة من أكبر الكالديرا في العالم، حيث يبلغ طولها 20 ميلاً وعرضها 11 ميلاً، منذ حوالي 760 ألف سنة، تشكل لونج فالي عندما أطلق ثوران بركاني مدمر رمادًا ساخنًا برد لاحقًا وشكل طوف الأسقف، وهو طوف ملحوم يميز المنطقة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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